taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6997
Euro
7.3346
Altın
1686.95
Borsa
96282.1
Gram Altın
364.316
Bitcoin
46258.99

Fransız araştırmacı, korona tedavisi için molekül buldu

Fransız bir araştırmacı, kum solucanlarında koronavirüs hastalarının tedavisine yardımcı olabilecek bir molekül keşfettiğini açıkladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransız araştırmacı, korona tedavisi için molekül buldu

Fransız araştırmacı Franck Zal, kum solucanlarının kanında uzun süre oksijen depolamaya yardımcı olan bir molekül buldu.

Zal, söz konusu fikrin aklına gelgitte kum solucanlarını izlerken geldiğini belirtti.

Solucanın sadece denizdeyken nefes aldığını gözlemlediğini ifade eden Zal, söz konusu hayvanların kumdayken 6 saat boyunca nefes almadıklarını söyledi.

KORONA HASTALARININ OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTIRABİLİR

Fransız araştırmacı, böylece küçük bir oksijen deposu gibi olan bu molekülün, solucanın bir sonraki gelgite kadar 6 saat boyunca nefesini tutmasına imkan verdiğini keşfetti.

Franck Zal, bu molekülün koronavirüs hastalarının dokularındaki oksijen seviyesini artırmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Fransız araştırmacı koronavirüs tedavisi için molekül buldu VİDEO

Fransız araştırmacı, korona tedavisi için molekül buldu

İlginizi Çekebilir
İspanya'da polisten kaçmaya çalışan koronalı adam
Hastaneden kaçtıktan sonra kılıç çalan adam etrafa saldırarak, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.
Korona, Türk hükümetinin sonu olur diyenlerle dalga geçti
Suudi Arabistan merkezli televizyonda sarfedilen Türkiye karşıtı sözlere, Arap sunucu sert tepki gösterdi.
ABD'de ikinci korona aşısı testi başladı
Testler için "Şimdiye kadar yaptığımız en önemli deneme" diyen ABD'li yetkili, insanların denemeler için kapıya dayandığını söyledi.
İran'da, son 24 saatte koronadan 122 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak, 4 bin 232'ye yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
988
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
351
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
221
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
251
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
244
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
553
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir