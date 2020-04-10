Fransız araştırmacı, korona tedavisi için molekül buldu

Fransız araştırmacı Franck Zal, kum solucanlarının kanında uzun süre oksijen depolamaya yardımcı olan bir molekül buldu.

Zal, söz konusu fikrin aklına gelgitte kum solucanlarını izlerken geldiğini belirtti.

Solucanın sadece denizdeyken nefes aldığını gözlemlediğini ifade eden Zal, söz konusu hayvanların kumdayken 6 saat boyunca nefes almadıklarını söyledi.

KORONA HASTALARININ OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTIRABİLİR

Fransız araştırmacı, böylece küçük bir oksijen deposu gibi olan bu molekülün, solucanın bir sonraki gelgite kadar 6 saat boyunca nefesini tutmasına imkan verdiğini keşfetti.

Franck Zal, bu molekülün koronavirüs hastalarının dokularındaki oksijen seviyesini artırmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Fransız araştırmacı koronavirüs tedavisi için molekül buldu VİDEO