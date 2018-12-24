Fransız askeri Münbiç'te görüntülendi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör koridoruna geçit vermeyeceğini açıklaması sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'tan askerleri Suriye'den çekme kararı geldi.

FRANSA ABD'YE TEPKİLİ

Karara, YPG'li teröristler kadar Fransa'dan da tepki geldi. Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransa, ABD'ye "Bir anda çekip gidemezsiniz" dedi.

Ancak Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri çekilme işini kesinleştirdi.

MÜNBİÇ'TE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE

Şimdi, Suriye'den ABD askerleri çekilirken, Fransız askerleri görüntülenmeye başladı. Münbiç'te görüntülenen, Fransız askerlerinin desteğinin ne kadar sürebileceği merak konusu.