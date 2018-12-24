taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3048
Euro
6.0554
Altın
1261.2
Borsa
92084.84
Gram Altın
215.201

Fransız askeri Münbiç'te görüntülendi

ABD'nin çekilmesiyle, YPG'li teröristlere kalkan olmayı planlayan Fransız askerleri, Münbiç'teki yerini aldı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 08:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Fransız askeri Münbiç'te görüntülendi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör koridoruna geçit vermeyeceğini açıklaması sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'tan askerleri Suriye'den çekme kararı geldi.

FRANSA ABD'YE TEPKİLİ

Karara, YPG'li teröristler kadar Fransa'dan da tepki geldi. Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransa, ABD'ye "Bir anda çekip gidemezsiniz" dedi.

Ancak Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri çekilme işini kesinleştirdi.

MÜNBİÇ'TE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE

Şimdi, Suriye'den ABD askerleri çekilirken, Fransız askerleri görüntülenmeye başladı. Münbiç'te görüntülenen, Fransız askerlerinin desteğinin ne kadar sürebileceği merak konusu.

Fransız askeri Münbiç'te görüntülendi

Fransız askeri Münbiç'te görüntülendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

485
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

101
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

271
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

162
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir