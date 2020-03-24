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Fransız basını okurlarına kolonyayı anlattı

Türk halkının, koronavirüs salgınına karşı kolonyaya hücum etmesi Fransız basınının ilgisini çekti. AFP, koronavirüsle mücadelede ‘Türklerin gizli silahının’ kolonya olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 11:21..
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AFP haber ajansı, misafirperverliğin sembolü olarak görülen kolonyanın bir anda nasıl salgınla mücadelede ‘gizli silah’ haline geldiğini haberleştirdi.

Yüksek derecede alkol içerdiği için pek çok Türk’ün kolonyayla ellerini ve yüzlerini temiz tutmaya çalıştığını aktaran AFP, böylece virüse yakalanma riskini önlediklerine inandığını yazdı.

SAĞLIK BAKANI KOLONYAYI İŞARET ETMİŞTİ

İlk resmi vakanın duyurulmasından önce pek çok mağazada kolonya kuyrukları oluştuğunu aktaran AFP, salgının yayılmasıyla artık pek çok yerde kolonya stoklarının tükendiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘kolonyanın el dezenfektanı olarak kullanılabileceği’ açıklamasının ardından kolonyaya talebin daha da arttığı kaydedildi.

Fransız basını okurlarına kolonyayı anlattı (AFP)

'ONLİNE SİPARİŞLER ASKIYA ALINDI'

Türkiye’nin önde gelen kolonya üreticilerinden Eyüp Sabri Tuncer ile de görüşen AFP, firmanın geçen haftalarda on binlerce sipariş aldığını aktardı. Firmanın genel müdür yardımcılarından Atilla Arıman, “Müşterilere sağlıklı bir teslimat yapabilmek için, online siparişleri askıya aldık.” dedi.

'KOLONYA EN AZ YÜZDE 70 ALKOL İÇERİYOR'

AFP, Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Bülent Ertuğrul’un görüşüne de yer verdi. Virüsten korunmanın en iyi yolunun elleri su ve sabunla yıkamak olduğunu söyleyen Ertuğrul, “Eğer su ve sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol içeren bir dezenfektan iş görebilir. Alkol iyi bir çözücüdür, viral zarfı yok eder. Bildiğimiz kadarıyla kolonya en az yüzde 70 alkol içeriyor. İşte bu nedenle koronavirüse karşı iyi bir dezenfektan.” dedi.

Türkiye’de şimdiye kadar salgın nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1529’a yükseldi.

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