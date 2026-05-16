Fransız basını: Savunma sanayiinde yenilik arayan Fransa Türkiye’ye yöneldi

Savunma sanayiinde yeni dönem…

Son 20 yılda yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başlarken, uzun yıllardır Türkiye’yi engellemeye çalışan Fransa artık iş birliği yapmak istiyor.

The Militaire adlı haber sitesi, Fransa’nın son yıllarda Türkiye’nin savunma sanayisine ve iş birliğine yönelik bakış açısına dair dikkat çekici bir haber yayımladı.

SAFRAN BAKYAR ORTAKLIĞI SON YILLARIN EN DİKKAT ÇEKENİ

Haberde, 12 Mayıs 2026’da İstanbul’da imzalanan Safran–Baykar stratejik iş birliği, savunma sanayisinde son yılların en dikkat çekici ortaklıklarından biri olarak değerlendirildi.

Safran–Baykar anlaşması, hem Avrupa savunma sanayisinin teknoloji yaklaşımını hem de Türkiye’nin hızla büyüyen insansız hava aracı ekosistemini doğrudan etkileyen kritik bir adım olarak görüldü.

PLATFORM İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAK

Haberde, Fransız savunma teknolojisi şirketi Safran Electronics & Defense ile Türk savunma sanayii üreticisi Baykar arasında yapılan bu iş birliğinin, özellikle Bayraktar TB2 platformunun sensör ve görev kabiliyetlerini ileri seviyeye taşımayı hedeflediği belirtildi.

Anlaşmanın merkezinde çok sensörlü elektro-optik sistemler, Euroflir optronik sistemi ve gelişmiş navigasyon çözümleri yer aldığına dikkat çekildi.

ÖNEMLİ TEKNİK GELİŞME

Bu durum, özellikle düşük görünürlük koşullarında ve karmaşık harp sahalarında platformun etkinliğini artırabilecek önemli bir teknik gelişme olarak nitelendirildi.

Anlaşmanın bir diğer kritik boyutu ise Safran’ın sağlayacağı konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) teknolojileri oldu.

2,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Elektronik harp ortamlarında GPS sinyallerinin sık sık karıştırıldığı veya yanıltıldığı günümüz savaş sahalarında, bu tür sistemlerin operasyonel süreklilik açısından stratejik bir rol oynadığı biliniyor.

Haberde, Baykar’ın 2025 yılında yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak küresel insansız hava aracı pazarında güçlü bir konum elde ettiğine dikkat çekildi.

ÖRNEK GÖSTERİLEN BAŞARI HİKAYESİ

Fransa’da, Baykar’ın kısa sürede otomotiv yan sanayisinden küresel savunma ihracatçılığına uzanan dönüşümünün, savunma sanayii sektöründe sıkça örnek gösterilen bir başarı hikayesi olarak değerlendirildiği belirtildi.

Uzmanlara göre bu ortaklık yalnızca teknik bir entegrasyon değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan da anlam taşımakta.

Haberde, NATO üyesi Türkiye ile Avrupa savunma sanayisinin önde gelen aktörlerinden Fransa arasında zaman zaman gerilimli seyreden ilişkilerin, bu tür endüstriyel iş birlikleriyle daha pragmatik bir zemine taşındığı yorumlarına dikkat çekildi.