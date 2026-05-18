Fransız basını: Türkiye ile Fransa, hava savunma sistemi müzakerelerine başladı

Savunma sanayiinde yeni dönem...

2020 yılında Türkiye’yi boykot ederek silah satmayan ülkeler, bugün iş birliği yapmak istiyor.

Yıllardır Avrupa’da görüşülen SAMP/T Mamba hava savunma sisteminin Türkiye’ye satışı, geçmiş yıllarda Fransa öncülüğünde engellenmişti.

Intelligence Online adlı haber sitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni bir hava savunma sistemi anlaşması için müzakerelere başladığına dair bir haber yayımladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI

Haberde, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Macron arasında hava savunma sistemine ilişkin müzakerelerin başladığı aktarıldı.

SAMP/T SİSTEMİ İÇİN ORTAK ÜRETİM YAPILABİLİR

Türkiye’nin geçmiş yıllarda almak istediği ancak bugüne kadar somut bir sonuç alınamayan Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T Mamba hava savunma sisteminin, Türkiye’de ortak üretimine yönelik bir anlaşma için Fransa’nın adım attığı açıklandı.

Haberde, teknik meseleler ve diplomatik dengelerle şekillenen bu dosyanın, Temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de gündeme gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

MACRON’UN YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Emmanuel Macron’un Yunanistan ve Ermenistan’ı ziyaret ederek Türkiye hakkında imalı açıklamalarda bulunduğuna da dikkat çekildi.

FRANSA GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Ancak Afrika’da Türkiye–Fransa rekabetinin artması nedeniyle Fransa’nın, geri adım atmak zorunda kaldığı ve Türkiye ile iş birliği yapmak durumunda kaldığı ifade edildi.

Afrika’da yaşanan gelişmeler sonucunda ilk olarak Baykar ve Safran arasındaki ortaklığın gündeme geldiği belirtildi.

''FRANSA BİZE İHANET ETTİ''

Haberde, ayrıca SAMP/T’nin ortak üretimine başlanma ihtimalinin artması sonucunda Yunanistan’ın, Fransa’yla yürütülen İHA programını iptal etmeyi düşündüğü ve “Fransa bize ihanet etti.” dediği iddia edildi.