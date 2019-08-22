taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7267
Euro
6.3553
Altın
1500.53
Borsa
95522.11
Gram Altın
276.374

Fransız besteci, ayı saldırısında hayatını kaybetti

Müziğinde doğadaki sesleri kullanan Fransız besteci kayıt yapma için gittiği Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nde ayı saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

19 yaşında ailesiyle Kanada'ya yerleşen Fransız besteci Julien Gauthier, iki yıldır Brittany Senfoni Orkestrası'nda çalışıyordu.

Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika'daki Kerguelen Adaları'nda beş ay geçiren Gauthier'in bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu'nda yayımlanmıştı.

GECE UYKUSUNDA ÇADIRINA AYI GİRDİ

Müzik için doğa seslerini kayıt yaptığı sırada, uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier'in cesedine ertesi gün ulaşılabildi.

Doğa tutkusuyla bilinen Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi.

Fransız besteci, ayı saldırısında hayatını kaybetti

BOZ AYI CESEDİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı. Helikopterle bölgeye ulaşan yardım ekibi kamptaki diğer kişileri tahliye ederken, cesedi bir gün sonra bulabildi.

Fransız besteci, ayı saldırısında hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

40
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

32
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

30
Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

73
Merkel ve Macron'dan, Boris'e Brexit uyarısı

Merkel ve Macron'dan, Boris'e Brexit uyarısı

10
Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

17
Türkiye'de ölümlü trafik kazaları arttı

Türkiye'de ölümlü trafik kazaları arttı

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir