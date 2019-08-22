Fransız besteci, ayı saldırısında hayatını kaybetti

19 yaşında ailesiyle Kanada'ya yerleşen Fransız besteci Julien Gauthier, iki yıldır Brittany Senfoni Orkestrası'nda çalışıyordu.

Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika'daki Kerguelen Adaları'nda beş ay geçiren Gauthier'in bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu'nda yayımlanmıştı.

GECE UYKUSUNDA ÇADIRINA AYI GİRDİ

Müzik için doğa seslerini kayıt yaptığı sırada, uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier'in cesedine ertesi gün ulaşılabildi.

Doğa tutkusuyla bilinen Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi.

BOZ AYI CESEDİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı. Helikopterle bölgeye ulaşan yardım ekibi kamptaki diğer kişileri tahliye ederken, cesedi bir gün sonra bulabildi.