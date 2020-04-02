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Fransız doktor: Korona ilaçlarını Afrika'da deneyebiliriz

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Locht, koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek bazı ilaçları Afrika'da deneyebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi |
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Fransız doktor: Korona ilaçlarını Afrika'da deneyebiliriz

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları hızla devam ederken, iki Fransız doktor Jean Paul Mira ve Camille Locht, katıldıkları televizyon programında skandal ifadeler kullandı.

Fransa'da yayın yapan LCI televizyonunda doktorlar, tüberküloza karşı verilen BCG aşılarının koronavirüs tedavisinde kullanılması konusunda yapılan araştırmalara ilişkin konuştu.

"AFRİKA'DA KORONA İLACI DENEYELİM" TEKLİFİ

Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nden Mira, "Provoke etmek adına soruyorum, acaba bu çalışma maske olmayan, tedavi olmayan, yoğun bakım ünitesi bulunmayan Afrika'da denenebilir mi? Daha önce de mesela AIDS hastalığı tedavi çalışmaları için hayat kadınları üzerinde denemeler yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

"BU ÇALIŞMAYI AFRİKA'DA DÜŞÜNÜYORUZ"

Skandal ifadeleri sürdüren Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (Inserm) Direktörü Locht, "Evet, siz haklısınız, aynı zamanda biz de bu çalışmayı Afrika'da yapmayı düşünüyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmaları ciddi bir şekilde Afrika'da yapmayı düşünüyoruz." dedi.

DOKTORLARA TEPKİ

Fransız doktorların açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki topladı. Afrika'yı geçmişte baskı ve sömürge altında tutan Fransa'nın, kıtada yeni hesaplar peşinde olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Fransız doktor: Koronavirüs ilaçlarını Afrika'da deneyebiliriz VİDEO

Fransız doktor: Korona ilaçlarını Afrika'da deneyebiliriz

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