Fransız Mahkemesi'nin Cem Uzan kararı

Geçtiğimiz yılın sonunda Fransız AFP; Cem Uzan'ın, Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar euro değerindeki hisselerini geri alma davasını kazandığını yazmıştı.
Euronews'in haberine göre Cem Uzan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı.
"EVİNE İZİNSİZ GİRİLDİ"
TMSF'nin 2.1 milyar euro değerindeki hisselerle ilgili açtığı dava, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın gerekçeli kararında, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" ifadesi yer aldı.
10 BİN EURO CEZA
Fransız Mahkemesi ayrıca, TMSF'nin Uzan'a 10 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.