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Fransız Mahkemesi'nin Cem Uzan kararı

Cem Uzan'ın evine izinsiz girildiğini gerekçe gösteren Paris Temyiz Mahkemesi, TMSF'nin itirazını reddetti.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 15:42..
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Geçtiğimiz yılın sonunda Fransız AFP; Cem Uzan'ın, Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar euro değerindeki hisselerini geri alma davasını kazandığını yazmıştı.

Euronews'in haberine göre Cem Uzan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı.

"EVİNE İZİNSİZ GİRİLDİ"

TMSF'nin 2.1 milyar euro değerindeki hisselerle ilgili açtığı dava, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın gerekçeli kararında, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" ifadesi yer aldı.

10 BİN EURO CEZA

Fransız Mahkemesi ayrıca, TMSF'nin Uzan'a 10 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Fransız Mahkemesi'nin Cem Uzan kararı

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