Fransız medyası eylemcilere çapulcu diyor

Fransa'da meydana gelen dizel protestoları ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi. özellikle başkent Paris merkezli olaylar, ülkeyi büyük bir iç savaşa doğru sürüklerken ne uluslararası kurumlar ne de Fransız medyası olayı görüyor.

Görenler ise göstericilere terörist ve çapulcu benzetmelerini yapıyor.

"ÇAPULCULARCA SUİSTİMAL EDİLDİ"

Fransa'da yaşanan bu olaylar hemen hiçbir medya organı tarafından haberleştirilmezken, polis şiddeti de görmezden geliniyor. Bunların en önemli örneği de Fransa'nın en prestijli medya organlarından birinde meydana geldi.

Le Parisien Dimanche gazetesinin manşetinde dizel protestocuları için çapulcu benzetmesi yapılarak polis müdahalesinin haklılığına değinildi.

MEŞRU MÜDAFA

Polislerin göstericilere yönelik şiddet eylemlerini meşru müdafa olarak değerlendiren gazete "Sarı Yelekliler Şiddet egemen olunca Dün Fransa'da 106 bin kişi protesto eylemlerine katıldı. Paris'te Champs Elysees'deki gösteri çapulcularca suiistimal edildi ve kaosa dönüştü" yazdı.

Manşetin altında yer alan yazıda ise "Paris gazetelerinden ortalığı kırıp dökenlere sıfır hoşgörü." yazarak polis müdahalelerinin haklılığına yer verildi.

GEZİ GÜZELLEMESİ

Romantik edebi akımların çıkış yeri olan Fransa'da 2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında Fransız basını lirik eserlerle eylemcilere destek vermiş, sanal ve çakma destanlar ile göstericilerin haklı duruş sergilediğini açıkça dile getiriyordu. Ancak bugün gelinen noktada Fransa'da aynı hakları savunan göstericiler haber olmak bir yana terörist muamelesi görüyor.