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Fransız polisi eylemcilere silah çekti

Şanzelize sokaklarında polis ile eylemciler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 08:52..
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Fransız polisi eylemcilere silah çekti

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Sarı Yelekliler eylemi dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Ülkeyi sarsan eylemler Avrupa'daki diğer ülkelere de sıçradı.

HALA ÇOK SAYIDA EYLEMCİ VAR

Fransız hükümetinin aldığı önlemler eylemlerin azalmasını sağladı ancak hala sokaklarda polisle çatışan çok sayıda Sarı Yelekli var.

ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDULAR

Şanzelize sokaklarında çekilmiş bir görüntüde Fransız polisinin eylemcilere silah çektiği anlar yer alıyor.  Ancak polisler öfkeli eylemcileri durduramayınca çareyi kaçmakta buluyor. Eylemciler motorlarla kaçmaya çalışan polise ellerine geçen her şeyi fırlatıyor.

Fransız polisi eylemcilere silah çekti ViDEO

Fransız polisi eylemcilere silah çekti

Fransız polisi eylemcilere silah çekti

Fransız polisi eylemcilere silah çekti

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