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Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

Daha önce defalarca polisin eylemcilere karşı uyguladığı orantısız şiddetle gündem olan Fransa’da bu kez de manzara değişmedi. Polisler göstericileri yerlerde sürükledi, coplarla darbetti.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 09:54..
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Fransa’da dün, Macron’un emeklilik reformuna karşı ayaklanan yüzbinler, süresiz grev başlattı.

POLİSLER YİNE ORANTISIZ GÜÇLE GÜNDEM OLDU

Tüm hizmetlerin aksamasıyla yaşamın felç olduğu ülkede, protesto amacıyla sokaklara dökülenlerle polis kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gösterilerdeki gerilimin artmasıyla polise mukavemet gösteren ve alanları terketmeyi reddeden eylemciler, polislerin şiddetli tepkisiyle karşılaştı.

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi VİDEO

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Eylemcilerin üzerine doğrudan biber gazı sıkan güvenlik güçleri, bazılarını da bacaklarından sürükleyerek gözaltına almaya çalıştı. Birçok kişiyi coplarla darbeden polisin müdahalesi, dünya genelinde tepki çekti.

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

Polis müdahalesine tepki gösteren eylemcilerse başta Paris olmak üzere ülke genelinde birçok noktada metro girişlerini, araçları, sokak girişlerini ateşe verdi.

Fransa’da polis şiddetini itfaiyeciler durdurdu ViDEO

POLİSLERİ İTFAİYECİLER DURDURDU

Göstericilerin polis şiddetine gösteridiği tepkilere, itfaiyeciler de dahil oldu. Göstericilerle polisin arasına girerek barikat kuran itfaiyeciler, polise "artık yeter" mesajı verdi.

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

İtfaiyeciler, bu müdahale sonrasında Fransız halkı tarafından kahraman ilan edildi.

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi

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