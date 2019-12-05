taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7579
Euro
6.3931
Altın
1475.6
Borsa
108638.45
Gram Altın
273.588
Bitcoin
42742

Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

Macron’un emeklilik reformuna karşı düzenlenen 5 Aralık gösterilerinde polis, birçok şehirde müdahaleye başladı. Polis, kendilerine direnç gösteren gruplara biber gazıyla karşılık verdi.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa’da yüz binlerce kişi, planlanan emeklilik reformlarına karşı sokaklara düküldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ülke genelinde alınan süresiz grev kararı sonrası başta Paris olmak üzere birçok şehirde eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım hizmetleri askıya alındı.

Grev kararı sonrasında Fransa’da hayat felç olurken, toplu ulaşım hizmetlerinin çalışmaması, trafiğin kilitlenmesine sebep oldu.

Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

ŞEHİRLER BİBER GAZINA BOĞULDU

Fransız polisi ülke genelindeki gösterilerde çıkabilecek olası taşkınlıkları önlemek için güvenlik tedbirlerini artırdı. Nantes ve Marsilya şehirlerinde göstericilerin yürüyüşlerine engel olmak isteyen güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

Fransız polisi, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 28 kişi, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

 

Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

497
İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

472
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

380
Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

78
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

112
Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

166
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir