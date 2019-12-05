Fransız polisi göstericilerle çatışmaya başladı

Fransa’da yüz binlerce kişi, planlanan emeklilik reformlarına karşı sokaklara düküldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ülke genelinde alınan süresiz grev kararı sonrası başta Paris olmak üzere birçok şehirde eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım hizmetleri askıya alındı.

Grev kararı sonrasında Fransa’da hayat felç olurken, toplu ulaşım hizmetlerinin çalışmaması, trafiğin kilitlenmesine sebep oldu.

ŞEHİRLER BİBER GAZINA BOĞULDU

Fransız polisi ülke genelindeki gösterilerde çıkabilecek olası taşkınlıkları önlemek için güvenlik tedbirlerini artırdı. Nantes ve Marsilya şehirlerinde göstericilerin yürüyüşlerine engel olmak isteyen güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Fransız polisi, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 28 kişi, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.