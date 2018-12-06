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Fransız polisi Sarı Yeleklilere acımıyor

Avrupa Birliği ülkesinde orantısız polis şiddeti görüntülerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 04:10..
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Fransız polisi Sarı Yeleklilere acımıyor

Fransa'da akaryakıt zamanları sonrası başlayan 'Sarı Yelekliler' protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere karşı sert müdahalesi dikkat çekti.

Başkent Paris'i savaş alanına çeviren gösteriler sırasında polisler, bir restoranda sıkışan ve üzerinde sarı yelek olan iki kişiye uzun süre coplarla vurdu.

Fransız polisi eylemcileri copladı VİDEO

AŞIRI GÜÇ KULLANIMI

Polislerin aşırı güç kullandığını ortaya koyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki aldı.

Güvenlik güçleri olayı telefon kamerasına çeken ve gazeteci olduğunu ifade eden kişiye de dışarıda müdahale etti.

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