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Fransız polisi şiddetin dozunu artırdı

Fransa'da devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin eylemcilere uyguladığı şiddetin dozu her geçen gün artarken, eylemlerin başladığı günden bu yana 1 kişi öldü 500 kişi yaralandı.

AA | 09.02.2020 - 17:47..
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Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve son olarak da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuyla alevlenen  gösteriler devam ediyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ 500 KİŞİ YARALANDI

Eylemlerin başladığı 17 Kasım 2018'den  bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Fransız polisi göstericilere uyguladığı şiddetin dozunu artırdı VİDEO

BU HAFTA 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis müdahalesinin her geçen gün şiddetini artırdığı gösterilerden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Paris Emniyet Müdürlüğü ise haftanın bilançocunu açıkladı.

Bu hafta yaşanana olaylarda 32 kişinin gözaltına alındığı ve 140 kişinin izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Para cezası verilen kişilerin arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet de bulunuyor.

Fransız polisi şiddetin dozunu artırdı

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