Sarı Yelekliler'in her hafta eylem yaptığı Fransa'da polislerin psikolojisi bozuldu. Son aylarda intihar eden Fransız polisi sayısı arttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vergi indirimi, emekli maaşı gibi konularda geri adım atması da çare olmadı.

BU KEZ 1 MAYIS İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR

Her hafta polis ile göstericiler arasında çatışmaları izlediğimiz Fransa'da bu kez konsept farklıydı. 1 Mayıs gösterilerinde Sarı Yelekliler'in yanı sıra her iş kolundan insan başta Paris olmak üzere bütün şehirlerde sokaklara çıktı.

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı VİDEO

ÇATIŞMA KAÇINILMAZ

Sabah saatlerinde fazla bir hareketlilik yaşanmadı. Ancak daha sonra polis ile göstericiler biber gazının yoğun olarak kullanıldığı ortamda çatışma yaşadı.