taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9471
Euro
6.6816
Altın
1281.88
Borsa
95415.57
Gram Altın
245.218

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Polis şiddetinin olağan hale geldiği ülkede 1 Mayıs kutlamalarındaki çatışmalar Sarı Yelekliler'in eylemlerindekileri aratmadı.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Sarı Yelekliler'in her hafta eylem yaptığı Fransa'da polislerin psikolojisi bozuldu. Son aylarda intihar eden Fransız polisi sayısı arttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vergi indirimi, emekli maaşı gibi konularda geri adım atması da çare olmadı.

BU KEZ 1 MAYIS İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR

Her hafta polis ile göstericiler arasında çatışmaları izlediğimiz Fransa'da bu kez konsept farklıydı. 1 Mayıs gösterilerinde Sarı Yelekliler'in yanı sıra her iş kolundan insan başta Paris olmak üzere bütün şehirlerde sokaklara çıktı.

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı VİDEO

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

ÇATIŞMA KAÇINILMAZ

Sabah saatlerinde fazla bir hareketlilik yaşanmadı. Ancak daha sonra polis ile göstericiler biber gazının yoğun olarak kullanıldığı ortamda çatışma yaşadı.

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Fransız polisinden 1 Mayıs dayağı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

834
ABD basınının Venezuela üzüntüsü

ABD basınının Venezuela üzüntüsü

138
Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

123
Adana'da başak timi nöbette

Adana'da başak timi nöbette

104
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

43
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

98
Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye ve Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir