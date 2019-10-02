taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7001
Euro
6.2436
Altın
1497.33
Borsa
103550.12
Gram Altın
274.326
Bitcoin
47080.64

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

Paris'te 22 bin polis, Sarı Yelekliler'in eylemleri sırasında çok yıprandıkları söyleyerek "Öfke Yürüyüşü" adı altında sokaklara indi.

İHA | 02.10.2019 - 18:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Sarı Yelekliler'in eylemleri 45. haftasında devam ediyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te, 20 yıldır ilk defa, 22 bin polis, bütün polis sendikaları tarafından yapılan ‘öfke yürüyüşü’ protestosu çağrısına cevap vererek sokaklara çıktı.

Ulusal Polis Komiserleri Birliği Genel Sekreteri David Le Bars yaptığı açıklamada, "Polislerin çok büyük bir öfkesi var. Tüm sendikalar polisin hasta olduğunun farkında" ifadelerini kullandı.

Fransa’da bu kez 22 bin polis sokağa çıktı

İNTİHAR EDEN POLİS SAYISI ARTTI

Polislik mesleğinin zorluklarını dile getiren eylemciler, intihar eden polislerin sayısına dikkat çekmek için eylem düzenledi. Fransa’da intihar eden polis sayısı geçen seneye göre arttı, 1 Ocak 2019’dan bu yana 52 polis memuru hizmet silahlarıyla hayatına son verdi. İçişleri Bakanı Cristophe Castaner, intiharları önlemek amacıyla polislere 7 gün 24 saat psikolojik destek veren ‘intihar önleme’ hücresini uygulamaya koymuştu. Ulusal polis tarafından değil de mobil jandarmalar tarafından çerçevelenen gösteride eylemci polisler halkın ve devletin onları desteklemediğini öne sürerek eylem yaptı.

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

"SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİNDE ÇOK YIPRANDIK"

Öfkeli polisler, polislik mesleğinin hak ettiği değeri ve saygıyı görmediğini dile getirerek aylardır süren Sarı Yelekliler eylemi sırasında çok yıprandıklarını söyledi. Eyleme katılan 54 yasındaki Yves isimli bir polis, "Buradayız çünkü artık bıktık. Emeklilik reformunu, siyaseti, medyayı sorguluyoruz" dedi. Alyans sendikasına mensup olan Olivier Hourçeau ise, "Polisler çalışma koşullarının daha iyi olmasını istiyor. Bize ayrılan bütçede yaklaşık 200 milyon euro düşüş oldu ve bazı polisler kendi ekipmanını almak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

Fransız polisinden öfke yürüyüşü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

174
Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

76
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

340
Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

339
Üniversitelerdeki ucuz öğle yemekleri

Üniversitelerdeki ucuz öğle yemekleri

236
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da gıda fiyatları çok yüksek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da gıda fiyatları çok yüksek

245
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir