Fransız polisini yumruklayan boksör

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemi uzun süredir sakinleşmişti ancak son günlerde sokaklara çıkan insan sayısı yine arttı.

Çatışmalar devam ederken, Paris'teki caddelerden birindeki görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, eski bir boksör, Fransız polisini yumruklarıyla püskürtüyor.

Polisin cop ve kalkanına yumruklarıyla cevap veren Fransız VİDEO

"KİMLİĞİNİZ BELİRLENMİŞTİR"

Olayın ardından Fransız polisi, twitter hesabından paylaşım yaparak, boksörü ifşa etti. Polis hesabının yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bayım, yere düşen bir polis memuru meslektaşımızı yumrukladınız. Kimliğiniz belirlenmiştir. Bir boksör olarak görünüşe göre kurallara pek aldırmıyorsunuz. Biz size Ceza Kanunu'nun maddelerini öğreteceğiz"

Polis Komiserleri Milli Sendikası, Paris 5 Ocak 2019

MACRON: ADALET YERİNİ BULACAK

Bu paylaşımın ardından bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha aşırı şiddet; Cumhuriyet'e, güvenlik kuvvetlerine, seçilmiş temsilcilerine, simgelerine saldırdı. Bu eylemlere girişenler milli birliğimizin en önemli ilkesini unutuyorlar. Adalet yerini bulacak. Herkes medeni tartışma ve diyalog için kendine hakim olmalıdır."







