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Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransa'da bölge meclis üyesi Catherine Blein, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin skandal bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 02:16..
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Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Catherine Blein, Twitter hesabından saldırı günü attığı ‘Yeni Zelanda’daki öldürme olayı : göze göz…’ mesajı büyük tepki çekti.

Irkçı söylemleri yüzünden, Bretagne bölge meclis üyesi seçildiği aşırı sağcı Front National partisinden atılan Catherine Blein, mesajına gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

CEZASIZ KALMAMALI

Irkçı meclis üyesinin mesajının ekran görüntüsünü alan Bretagne Bölge Meclisi Başkanı sosyalist partisi üyesi Loïg Chesnais-Girard, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Loïg Chesnais-Girard, Blein’in Fransa Ceza Kanunu 40. Maddesindeki "terörizme teşvik, öldürmeye teşvik" suçlarını işlediğini belirterek, bu mesajın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

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