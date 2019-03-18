Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransa'da bölge meclis üyesi Catherine Blein, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin skandal bir paylaşım yaptı.

Şiddetli geçimsizlik yüzünden eşiyle boşanma aşamasına gelen ve uzaklaştırma kararı bulunan öfkeli koca barışmak için çağırdığı karısını araç içerisinde tek kurşunla öldürdü.

Eşini öldürdü teslim oldu

TSK'nın Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarmasının üzerinden geçen bir yılda ilçede güvenlikten eğitime, sağlıktan tarıma, birçok alanda olumlu gelişmeler yaşandı.

Ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği eniştesi Ergin B.'yi tabancayla vurarak öldüren Salih K., gözaltına alındı.

Bir iş yerinde rap grubu 50 Cent'e ait şarkıları telif hakkı ödemeden çaldığı iddiasıyla, işletme sahibine hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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ABD ekonomik anlamda çöküyor iddiası

Batı medyası, ABD'nin yozlaşmış hükümet ve beceriksiz yetkililer ile birlikte, ülkeyi giderek daha fazla borç yatağına sürüklediğini belirtti.