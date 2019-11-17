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Fransız turist selfie çekerken şelaleden düştü

Tayland'da 33 yaşında bir Fransız turist, şelalede selfie çekmeye çalışırken 80 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber | 17.11.2019 - 09:19..
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Fransız turirst Bastien Palmier, Tayland'da Palmier'in, Na Mueang 2 şelalesinde uyarı levhalarına rağmen güvenlik şeridini aşarak uçurumun ucuna kadar gitti.

Burada selfie çekmeye çalışırken ayağı kaydı. Dengesini kaybeden turist, yaklaşık 80 metreden aşağıya düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Fransız turist selfie çekerken şelaleden düştü

AYNI YERDE AYNI KAZA YAŞANMIŞ

Aynı noktada Temmuz ayında da 26 yaşındaki bir İspanyol turist ölmüştü.

SELFİE 259 CAN ALDI

Geçen yıl Hindistan'da yayımlanan bir araştırmaya göre Ekim 2011 ile Kasım 2017 arasında dünya genelinde en az 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti.

SELFİE NEDENLİ ÖLÜMLER EN ÇOK HİNDİSTAN'DA

Bu araştırmaya göre, dünyada en fazla selfie ölümlerinin yaşandığı ülke Hindistan. Hindistan'ı Rusya, ABD ve Pakistan izliyor. Ölenler büyük bir çoğunluğu 30 yaşın altındaki erkekler.

Fransız turist selfie çekerken şelaleden düştü

''SELFİE'YE YASAK BÖLGE''

Bazı ülkelerde turistleri selfie tehlikelerine karşı uyaran broşürler dağıtılırken, Hindistan'da pek çok noktada "Selfie'ye yasak bölge" tabelaları var.

Fransız turist selfie çekerken şelaleden düştü

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