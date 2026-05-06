Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'e ilerliyor

Orta Doğu’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz tüm dünyayı etkilerken, Fransa’dan önemli bir adım geldi.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Charles de Gaulle uçak gemisinin konuşlandırılmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Charles de Gaulle grubunun, Süveyş Kanalı’nı geçerek Kızıldeniz’in güneyine doğru ilerlediği ifade edildi.

ULUSAL DENİZ GÜVENLİĞİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANDI

Bu konuşlandırmanın; Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından ortaklaşa geliştirilen çok uluslu deniz güvenliği girişimini desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

MÜDAHALE SEÇENEKLERİ OLUŞTURULACAK

Hürmüz Boğazı'ndaki misyonun başlatılmasından önce bölgesel operasyonel durumun değerlendirileceği, bölgesel güvenliği güçlendirmek için ek kriz müdahale seçenekleri oluşturulacağı aktarıldı.

Konuşlandırmanın, bölgedeki devam eden askeri operasyonlardan ayrı olduğu kaydedildi.

51 ÜLKE HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ZİRVE YAPMIŞTI

Fransa ve İngiltere, 17 Nisan'da Paris'te Hürmüz Boğazı'yla ilgili 51 ülkeden temsilcilerin bir araya geldiği uluslararası zirveye ev sahipliği yapmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin şartlar elverdiğinde denizcilik rotalarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğini belirtmişti.

Starmer, girişimin tamamen savunma amaçlı olacağını ve ticari deniz trafiğini güvence altına almaya ve mayın temizleme operasyonlarını desteklemeye odaklanacağını vurgulamıştı.