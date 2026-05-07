Fransız vekilden AB-İsrail anlaşmasını savunan milletvekillerine: Aynaya nasıl bakıyorsunuz

İsrail'in saldırganlığı dünyanın her yerinde kınanmaya devam ediyor.

Fransız parlamentosunda Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması tartışması yaşandı.

"SOYKIRIM DEVAM EDİYOR"

Fransız parlamenter Aymeric Caron, Fransız Ulusal Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu'nun, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının talep edildiği karar tasarısının görüşüldüğü oturumunda söz aldı.

Yeşiller Partisi Milletvekili Sabrina Sebaihi'nin "faşist İsrail hükümetine" karşı yaptırım uygulanması talebini desteklediğini belirten Caron, şöyle konuştu:

"Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana en az 100 bin kişi öldü. Muhtemelen 30 bini çocuk. Tıbbi malzeme, gıda ve su konusunda kabul edilemez bir kısıtlama ile soykırım hala devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da etnik temizlik sürüyor, sömürgecilerin ve İsrail ordusunun suçları günlük gerçekleşiyor."

Caron, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 230'dan fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğüne, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin işkence ve cinsel saldırılara maruz kaldığına dikkati çekerek, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli esirlerin çoğu kez bir gerekçe olmadan tutuklandıklarını söyledi.

"AYNAYA NASIL BAKIYORSUNUZ?"

"Şu anda İsrail'in Lübnan ve İran'daki halklara yönelik işlediği suçlardan da bahsetmek gerekiyor. Burada da son aylarda yüzlerce çocuk öldürüldü" diyen Caron, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın devam etmesini isteyen komisyondaki Fransız milletvekillerini "İsrail'in koşulsuz destekçileri" olarak nitelendirdi.

Caron, "Burada sayılan tüm bu suçlara ortaklık eden sizler, bu tasarıya karşı çıkmaya hazırlanan meslektaşlarım, bana şunu söylemenizi istiyorum: Vicdanlarınızla nasıl yaşıyorsunuz ve sabah aynaya nasıl bakıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TASARI REDDEDİLDİ

Ulusal Meclis Avrupa İşleri Komisyonu, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının talep edildiği karar tasarısını dün (6 Mayıs) reddetmişti.