taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39945
Euro
6.2139
Altın
1309.83
Borsa
91855.14
Gram Altın
227.179

Fransızlar asker geçici cumhurbaşkanı olabilir dedi

Bir ankete göre, Fransızların yüzde 50'si ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaşıyor

AA | 28.03.2019 - 01:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransızlar asker geçici cumhurbaşkanı olabilir dedi

Fransa'da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısına göre ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilebileceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Odoxa araştırma şirketinin anketine göre Fransızların yüzde 60'ı Fransa'nın teröre karşı savaş halinde bir ülke olduğunu görüşünü savunuyor.

Ankete göre Fransızların yüzde 55'i teröre karşı ülkede istisnai önlemlerin alınmasına ve güvenliği sağlamak için özgürlüklerin kısıtlanmasına hazır durumda.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORDUYA GÜVENİYORLAR

Ülkede yeni terör saldırıları olması halinde geçici olarak bir askerin cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olanların oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sempatizanların yüzde 58'i ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin sempatizanlarının yüzde 71'i bu görüşü paylaşıyor.

Fransızların yüzde 54'ü terörle mücadele konusunda orduya güveniyor. Bu konuda polise duyulan güvenin oranı yüzde 20, adalete yüzde 9 ve hükümete yüzde 7 olarak belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

12
AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

7
8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

0
Gözaltına alınmamak için hamileliğini kullandı

Gözaltına alınmamak için hamileliğini kullandı

0
Fransızlar asker geçici cumhurbaşkanı olabilir dedi

Fransızlar asker geçici cumhurbaşkanı olabilir dedi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir