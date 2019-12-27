Fransızlar kartonla küpe takma modası başlattı

Lüks Fransız markası Maison Margiela, ilginç bir küpe tasarımına imza attı.

Marka, altın renkli halka küpeleri, sergilendiği kartın düzeneği ile birlikte satışa sundu. Maison Margiela'nın Tag isimli küpe tasarımı, beyaz renkli ve dana derisinden yapılmış karton düzenekle birlikte kulağa takılabiliyor.

İNDİRİMLE BİLE SATILAMADI

Müşteriler dilerse, karton düzeneği çıkarıp pirinçten yapılmış altın renkli küpeleri sadece halka olarak da takabiliyor. 220 sterlinden (yaklaşık bin 700 lira) satışa çıkan düzenekli halka küpeler, beklediği ilgiyi göremedi. Küpeler internet sitelerinde 84 sterline kadar düştü. Ancak yapılan aşırı indirim bile küpelerin satılmasını sağlayamadı.