Fred: Hiçbir zaman havlu atmayacağız

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında ağırladığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 70 puana ulaşırken, Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Maçta iki asist yapan Fenerbahçe'nin orta sahası Fred açıklamalarda bulundu.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Maçı değerlendiren Fred, "Galibiyet için mutluyum. İyi bir maç çıkardık. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldık. Talisca'yı tebrik ederim, hat-trick yaptı. İki asist yaptığım için ve tekrardan 11'e döndüğüm için mutluyum. Son iki maç için en iyisini yapacağız." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN HAVLU ATMAYACAĞIZ"

Fred ayrıca, "Takımın çoğu tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz. Sıkıntılı, zorlu süreçlerden geçtik ama iyi bir görüntü sergilemek istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzde iki maç daha var ve hiçbir zaman havlu atmayacağız." ifadelerini kullandı.