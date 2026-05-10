Fred: İki gol attığım için mutluyum

Süper Lig'de 33. haftada Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Fred açıklamalarda bulundu.

İki golle maça damga vuran Fred, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İki gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum." dedi.

Fred ayrıca "Artık yapmamız gereken sezonu en iyi şekilde kapatmak." diye konuştu.