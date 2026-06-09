Fred'den transfer iddialarına çarpıcı cevap

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımın önemli isimlerinden Fred hakkında ortaya atılan iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Fred'in, Atletico Mineiro'ya transfer olabileceği öne sürülmüştü.

Ancak daha sonra yapılan bazı paylaşımlarda bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde ifadeler kullanıldı.

FRED'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu paylaşımlardan birine yorum yapan Fred, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brezilyalı yıldız, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" sözleriyle transfer haberlerine tepki gösterdi.

Fred'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tecrübeli futbolcunun kullandığı ifadeler, geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlandı.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı Fred'in, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.