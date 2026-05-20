Freiburg - Aston Villa finali hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz UEFA finali keyfi...

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı...

2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesi Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Beşiktaş Park stadyumunun ev sahipliği yapacağı tarihi müsabaka, dünya genelinde takip ediliyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev organizasyonda, Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Heyecan dolu UEFA Avrupa Ligi finali karşılaşmasında gözler yayın bilgilerinde.

Maçın saat ve yayıncı kuruluşu, kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde.

UEFA FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesi kapsamında Freiburg - Aston Villa karşı karşıya gelecek.

Mücadele 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.