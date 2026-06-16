Friedrich Merz: Açık bir askeri güç diplomatik çözümler getirebilir

ABD ile İran arasında beklenen barış aylar sonra sağlandı.

Mutabakat konusunda anlaşan taraflar cuma günü imzaları atacak.

Anlaşmanın duyurulmasınına ardından piyasalarda olumlu yönde bir iyileşme gözlenirlen dünya liderleri de duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ALMANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Fransa’nın Evian kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya değinen Merz, ABD Başkanı Donald Trump’a barış çabalarının başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdiğini aktararak, "Bu, gerekli şartlar sağlandığında Hürmüz Boğazı’ndan deniz trafiğinin kalıcı olarak serbestçe akmasını sağlamak için askeri yollarla da destek sağlamayı içeriyor" dedi.

"AÇIK BİR ASKERİ GÜÇ DE DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER GETİREBİLİR"

İran tarafından gelen açıklamalarında anlaşmanın sağlandığı yönünde olduğuna dikkat çeken Merz, "İran’dan duyduğumuz her şey, İran’ın da bunu kabul ettiğini gösteriyor, zira ABD’nin askeri üstünlüğü karşısında başka bir seçeneği yok.

Dün akşam Başkan Trump’a şunu söylemiştim, bu örnekten de görebileceğiniz gibi, açık bir askeri güç de diplomatik çözümler getirebilir.

Aynı durum Ukrayna için de geçerliyse, dünyanın bu iki kritik bölgesinde barışa bir adım daha yaklaşmış olabiliriz" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YAPILACAK MAYIN TARAMA FAALİYETLERİ

Hürmüz Boğazı’na ilk mayın tarama gemilerini ve diğer gemileri çoktan gönderdiklerini belirten Merz, "Hazırız, ancak henüz bir karar almadık, ne federal hükümette ne de parlamentoda. Elbette hukuki dayanağı da netleştirmeliyiz.

Bu, henüz kesin olarak çözüme kavuşturmadığımız bir konu. Ancak haftalardır federal hükümetin ortak tutumu bu barışı korumaya katılmaya temelde hazır olduğumuz gerçeğidir" dedi.