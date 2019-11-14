Friends yeniden toplanıyor

25. yıldönümünü kutlayan dünya çapında fenomen olan Friends dizisi ekibi yeniden bir araya gelmek için çalışıyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Dizinin orijinal yapımcısı Warner Bros’un yeni yayın platformu HBO Max'te yayınlanmak üzere dizinin özel bir bölümün çekilmesi gündeme alındı.

Bunun için dizinin yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’in yanı sıra serinin yaratıcıları David Crane ve Marta Kauffman ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Dizinin hayranları haberi büyük bir coşkuyla karşılasa da henüz anlaşmanın sağlanmadığı, hatta sürecin sonuna gelinmesi için uzun bir zaman bulunduğu aktarıldı.