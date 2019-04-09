Fringe Festival İstanbul'a geliyor

İstanbul Fringe Festival, 18 – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri kentin farklı noktalarındaki sahne ve mekanlarda buluşturacak. Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan festival programında gösteri sanatları etkinliklerinin dışında atölyeler, sanatçı buluşmaları ve partiler yer alacak.

Şubat ve Mart ayı boyunca dünyanın farklı yerlerinde sanatçıların başvurusuna açılan festival, 31 Mart tarihi itibariyle başvuruları tamamladı. Dünya’nın dört bir tarafından 180’nin üzerinde sanatçı başvurusu alan festivalde, şimdi gösteri için davet edilecek başvuruları seçim süreci başladı. 18—22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalde, toplam 15 yabancı ve 5 Türk ekibin gösterileri, 5 gün boyunca İstanbul’un farklı sanat mekanlarında seyircinin beğenisine sunulacak.

FRINGE FESTİVAL NEDİR?

“Alternatif”, “keşfedilmemiş”, “sınır” anlamına gelen Fringe'nin hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne davetsiz misafir olarak katılan ve gösterilerini “bir kenarda” sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Bugün Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.

İstanbul Fringe Festival, tüm dünyada olduğu gibi çeşitliliği ve özgünlüğü İstanbul'un kent dinamiği ve çok kültürlü doğasıyla buluşturmak üzere yola çıkıyor. Çoğulcu ve disiplinlerarası bir temele dayanan Fringe, yeni ve dinamik olanı kültür ve sanat yoluyla arayan katılımcılarını, çoğulcu ve yenilikçi bir atmosfere davet ediyor.

Başvuru ve festival programını takip etmek için:

https://www.fringeistanbul.com

https://www.facebook.com/istanbulfringe/ https://www.instagram.com/istanbulfringe/