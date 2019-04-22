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FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

ABD, planladığı uygulamayı devreye sokarsa Türkiye dahil 8 ülke İran'la ticareti durdurmak zorunda kalacak. Bu durum yeni bir kriz yaratacak...

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 07:13..
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FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi geçtiğimiz yıl devreye girmişti.

Bu paket İran'ı oldukça zor durumda bıraktı. İran petrol ve doğalgaza sahip olması sayesinde ayakta durabildi. Borsadan petrol satışı gerçekleştiren İran, ABD yaptırımlarına ürettiği füzelerle cevap verdi.

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMSUZ GELİŞME

Ancak ABD yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Bu yaptırımlar Türkiye'nin çıkarlarını da olmusuz etkileyecek cinsten.

İNGİLİZ GAZETE YAZDI

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığını yazdı. Gazete Türkiye'nin, İran'la petrol anlaşmalarını iptal etmesi yolunda baskı altında kalacak ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Financial Times'a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, Mike Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğruladı.

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