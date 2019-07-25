FTC başkanı, Facebook'a neden ceza verdiklerini açıkladı

Şimdiye kadar birçok gizlilik skandalına adı karışan Facebook, özellikle Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu ise Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl soruşturma başlattığını açıklamıştı.

5 MİLYAR DOLARLIK REKOR CEZA

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, kişisel bilgilerin izinsiz ve usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza kesmişti.

''FACEBOOK TÜKETİCİLERİ ÖNEMSEMEDİ''

ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Joe Simons, "Facebook, dünya çapındaki milyarlarca kullanıcısına, defalarca kişisel bilgilerinin nasıl paylaşıldığını kontrol edebilecekleri hususunda söz vermesine rağmen, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi." ifadelerini kullandı.

Simons, FTC tarihinde görülmemiş büyüklükteki bu cezanın sadece gelecekteki ihlalleri önlemek için değil, aynı zamanda Facebook’un gizlilik kültüründe devam eden olası ihlalleri azaltmak için de verildiğini belirtti.

YENİ GÖZETİM VE SINIRLAMALAR YOLDA

Komisyon'dan yapılan açıklamada, FTC ile Facebook arasında varılan anlaşmaya göre Facebook’un, Cambridge Analytica skandalında ortaya çıkan gizlilik ihlali nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödemeyi ve şirketin daha fazla şeffaflık için yeni gözetim ve sınırlamaları kabul ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU: CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmiş ve bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

Cambridge Analytica şirketi de elde ettiği verileri, 2016 yılında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump lehine kullanmıştı.

Bu veri skandalının ortaya çıkmasının ardından Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermiş, büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da politikalarını gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

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