Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçtı görevliyi dövdüler

Adana'nın Seyhan ilçesinde 38 yaşındaki Veysel Y. ile 24 yaşındaki Emin B., fuhuş yapmak için F.E. (22) ile anlaştı.

F.E. ise E.K. (47) ile birlikte geleceğini ve bin lira para istediğini söyledi.

EŞ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

F.E.’nin teklifini kabul eden Veysel Y. ile Emin B., bir otelde kadınlarla birlikte oldu. Veysel E., F.E.’ye bin lirayı verdikten sonra E.K. ile de birlikte olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine F.E., diğer odadaki E.K.’nin yanına giderek otelden ayrıldı.

ÇEKİÇLE YARALADI

Bu duruma sinirlenen Veysel Y. ile Emin B., otel görevlisi Yunus Emre A.’yı (19) kadınlarla birlikte çalıştığı iddiasıyla darbetti. Şüpheliler, Yunus Emre A.’nın bacağına çekiçle vurup, dizüstü bilgisayarını, cep telefonunu ve içerisinde 700 lira para bulunan cüzdanını alarak otelden kaçtı. Şüphelilerin otelden ayrılmasının ardından Yunus Emre A., durumu polise bildirdi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerden Emin B.’nin, otele sahte isimle giriş yaptığı, 6 farklı hırsızlık olayından aranması ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

SİNİRLENİNCE GASBETMİŞLER

Şüphelilerin Uçak Mahallesi'nde ikamet ettiklerini belirleyen polis, Veysel Y. ile Emin B.’yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgusunda otel görevlisi Yunus Emre A.’ya çekiçle vurmadıklarını, 2 kadın tarafından dolandırıldıkları için sinirlendiklerini ve otel görevlisinin parasını ve eşyalarını gasbettiklerini öne sürdü.

OTEL GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilerin, daha sonra pişman olduklarını ancak korktukları için geri gelemediklerini söylediği öğrenildi. Yunus Emre A.’nın ise bacağına çekiçle vurulduğu ve gasbedildiği için şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Veysel Y. ile Emin B., emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.