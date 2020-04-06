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Fulardan 1 dakikada maske yapımı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, evimizdeki malzemelerle, pratik bir şekilde maske hazırlayabiliriz.

Haber Merkezi |
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Fulardan 1 dakikada maske yapımı

Koronavirüse yönelik alınan tedbirlere son olarak maske zorunluluğu eklendi...

Toplu taşımalarda, marketlerde, pazar yerlerinde ve daha birçok kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu ama geçici süre zarfında ise maskelere yoğun talep oluşmaya başladı.

FULARDAN MASKE YAPIMI

Sokağa çıkmamamız gereken bu dönemde, sizler de evinizden dışarı çıkmayarak kendi maskenizi pratik yöntemlerle evinizde yapabilirsiniz...

Bunun için gerekli olan sadece iki malzeme var; bir fular ve iki tane lastik toka.

Fulardan 1 dakikada maske yapımı

Fulardan 1 dakikada maske yapımı

Fulardan 1 dakikada maske yapımı

Fulardan 1 dakikada maske yapımı

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