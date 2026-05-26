Fulham, Roland Sallai'nin peşinde

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve üst üste 4. zaferini elde eden Galatasaray'da, takımın önemli isimlerinden olan Roland Sallai ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un birçok bölgede şans tanıdığı Roland Sallai'nin, Premier Lig takımlarının radarında olduğu öğrenildi.

FULHAM PEŞİNDE

TRT Spor'un haberine göre; istikrarlı futbolcu için İngiliz ekibi Fulham, sarı-kırmızılıların kapısını tekrar çalabilir.

Londra ekibi, Macar futbolcu için devre arasında Galatasaray'a 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.

Ancak yönetim bu teklifi reddetmişti.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın, Sallai için en az 15 milyon euro bandında teklif beklediği ifade edildi.

Yönetimin, devre arasında oyuncuyu satmaya yanaşmasa da yaz transfer döneminde gelen tekliflere açık olabileceği belirtildi.

Bu düşüncesinin arkasında 10+4 kuralı nedeniyle yabancı sayısında azalmaya gidilmesi gerekliliği olduğu kaydedildi.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Sallai, şampiyonluk sonrası verdiği röportajda geleceği ve transferle ilgili, "Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Ama burada daha çok kazanacağım kupalar var." demişti.

PERFORMANSI

29 yaşındaki Sallai, 2024-2025 sezonu başında Freiburg'tan 6 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan Macar futbolcu, bu sezon 47 resmi maçta 1 gol, 4 asist üretti.