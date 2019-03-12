Funda Arar mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Funda Arar önceki gün sevenleriyle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kendi düşüncelerini ifade eden ünlü sanatçı, mutlu evliliğin sırrını da sevenleriyle paylaştı.

"KADIN OLMAK ZOR"

Funda Arar kadın olmak ile ilgili şu sözleri söyledi “Her yerde kadın olmak zor. Türkiye de kadınlarla İlgili problemleri elbette konuşuyoruz ama haberlere baktığımızda dünyada da kadınlarla ilgili çok olay oluyor. Kendi ayaklarınız üstünde duruyorsanız kendi ekmeğinizi kazanıyorsanız, güzelseniz alımlıysanız maalesef her şey daha zor oluyor. Tüm dünyada maalesef kadına zorluklar çok fazla var.

"ERKEKLER HAZMEDEMİYOR"

Bazı erkekler maalesef kadının güçlü olmasını hazmedemiyor. Ondan dolayı da kadınlara baskı yapıyorlar. Türk kadını bir çok zorluklara göğüs gerebilen, kurtuluş savaşında bile erkeklerle saf tutmuş, cephede savaşmışlardı.”

EŞİMİN TELEFONUNU KARIŞTIRMAM

Funda Arar mutlu giden evliliğinin sırrını da şöyle açıkladı: “ Sevgi başka bir şey ama karşılıklı birbirini seven ve ayrılan çiftler de var sonuçta. Karşılıklı anlayış ve sabır çok önemli. Bir de karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek lazım. Sizin istediğiniz bir kişiye kimseyi dönüştüremezsiniz. Onun için tartışmamak ve baskı yapmamak lazım. Karşımdaki nasılsa ben onu o şekilde kabul ediyorum. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmezseniz her gün bir tartışma olur. Bütün ilişkilerde bu böyledir arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir karı koca ilişkilerinde de böyledir. Arkadaşınızı kabul ediyorsanız onun huyuyla suyuyla o şekilde kabul etmeniz gerekir. O zaman bütün ilişkiler yürür. Ben eşimin telefonunu hiç karıştırmam hiç bakmam bana da bakılmasını istemem. Ben kendime öyle bir kontrolü yediremem. Eğer şüpheleniyorsam bir şeylerden olay zaten kopmuştur.”