Futbol diplomasisi de İstanbul'da: FIFA ile İran federasyonu görüşecek

Küresel ve bölgesel çapta birçok diplomatik girişimin öncüsü olan Türkiye, arabuluculuk faaliyetleriyle dünya barışının parlayan aktörü.

Türkiye şimdi de ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'ın milli takımının Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili pürüzlerin giderilmesi için yapılan zirveye ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEKLER

Reuters'ta yer alan habere göre, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom ile İran Futbol Federasyonu yöneticileriyle İstanbul'da görüşecek.

Gögüşmede Grafstrom'un İranlı yetkililere Dünya Kupası'na katılım konusunda güvence vermesi bekleniyor.

MEKSİKA TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

İran, milli takımın Dünya Kupası'nda oynayacağı 3 grup maçını da ABD'de oynaması nedeniyle kaygılı.

Tahran'ın maçların Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden bir diğeri olan Meksika'da oynama talebi reddedilmişti.

TÜRKİYE'DEN GİDECEKLER

İran milli takımının Türkiye üzerinden ABD'ye gitmesi planlanıyor.