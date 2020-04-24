Futbol hakeminden koronaya karşı 'akıllı bileklik' ve 'mesafe kiti'

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Cem Yavuz, koronavirüsle mücadele için ilginç bir yönteme başvurdu.

Yavuz, öğretmen arkadaşlarının destekleriyle 'akıllı bileklik' ve 'koronavirüs mesafe kiti' üretti.

AKILLI BİLEKLİK 25 DAKİKADA BİR UYARI VERİYOR

Ateş ölçer, ivme ve zamanlayıcı sensörleri ve pille oluşturulan akılı bileklik, vücut ısısı ölçtüğü gibi eller kafaya yaklaştığında ve her 25 dakikada bir uyarı veriyor.

Pil ve mesafe sensöründen oluşan 'koronavirüs mesafe kiti' ise üzerine takılı olduğu kişinin yanına yaklaşan biri olduğunda uyarı sinyali veriyor. Bu kitle günlük hayatında sosyal mesafeyi koruyan hakem Cem Yavuz, 'akıllı bileklik' sayesinde elleriyle yüzüne, gözlerine, ağzına ve kulaklarına dokunmanın önüne geçiyor.

Yine 'akıllı bileklik' sayesine 25 dakikada bir ellerini dezenfekte eden Cem Yavuz'un, geliştirdiği ürünler sayesinde ateşi 37.5 dereceye yaklaştığında da anında haberi olacak.

MESAFE 1.5 METRE AZALINCA SİNYAL VERİYOR

Cem Yavuz, koronavirüs mesafe kiti üretiminde mesafe sensörü, akıllı bileklik üretiminde de ivme ve zamanlayıcı sensörle ateş ölçer kullanıldığını belirterek, "Biz futbolcuları sahada tutmak için elimizden gelen gayreti yaparız. Belli bir mesafe koyarız. Koronavirüsten de mesafeyle korunabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi korumak amaçlı öğretmen arkadaşlarımızla koronavirüs mesafe kiti ve akıllı bileklik yaptık. Koronavirüs kiti bir başka insan bize yaklaştığında ötmekte ve sinyal vermektedir. Mesafe 1.5 metreden fazla azaldığında sinyal sesi daha da artmaktadır. Akıllı bilekliğin özelliği ise elimiz yüzümüze yaklaştığı zaman ötmekte. Bu şekilde elimizi yüzümüze, burnumuza ve kulaklarımıza temas etmesini engelliyor. Ayrıca dakikada bir sinyal vererek, ellerimizi dezenfekte etmemiz için bizi uyarıyor. Arkasına yerleştirilen ateş ölçerle de vücut ısımız 37.5'e ulaştığı zaman sinyal vererek ışık yanıyor. Koronavirüs mesafe kitinde mesafe sensörü kullanıldı. Akıllı bileklikte ise ivme sensörü, ateş ölçer kullanılarak yapıldı." dedi.

"SOSYAL MESAFENİ KORU"

Hakem olarak sahada futbolcularla karşı karşıya geldiklerinde aralarında mesafe bulunması gerektiğini hatırlatan Cem Yavuz, "Mesela bir futbolcu kural ihlal ettiğnde, kart göstereceğimiz zaman belirli bir mesafeye açılması gerekir. Sosyal hayatta da koronavirüsten korunmak için 1.5 metre aralığını kullanmamız gerekir. Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye." diye konuştu.