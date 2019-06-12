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G20 Zirvesi'nde Trump ile Putin görüşmesi muallakta

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da gerçekleşecek G20 Zirvesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Kremlin ise Washington’dan hiçbir teklif almadıklarını dile getirdi.

Detay Haber | 12.06.2019 - 21:02..
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ABD Başkanı Donald Trump, 28-29 Haziran’da Osaka’da gerçekleşecek G20 Zirvesi sırasında Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceğini teyit etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin-Trump görüşmesiyle ilgili henüz Washington’dan hiçbir teklif almadıklarını açıkladı.

"HABER YOK"

Tarafların görüşme için hiçbir hazırlık yapmadığını dile getiren Peskov, “Bu anlamda hiçbir haber yok. Amerikalılar hiçbir girişimde bulunmadı.” dedi.

"GÖRÜŞME NETLİK KAZANMADI"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da daha önce “Putin ile Trump arasında Osaka’da G20 kapsamında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimali henüz havada. ABD tarafı fikrin belirtilmesinden sonra konuya bir netlik kazandırmadı.” demişti.

G20 Zirvesi'nde Trump ile Putin görüşmesi muallakta

JAPON LİDER İLE GÖRÜŞECEK

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşeceğini söyledi. Dün, Çin ile ABD arasında yaşanan gümrük vergisi krizine ilişkin açıklamada bulunan Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile olan ile çok iyi bir ilişkim var. O benim gerçekten sevdiğim kişilerden biri. Şi ile çok iyi anlaşıyoruz. O Çin’i temsil ediyor ben de ABD’yi." demişti.

DÜNYA GÜNDEMİ G-20'DE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan G-20 Zirvesi'nde; Türkiye'ye S-400 satımı, Venezuela'ya yardım, Ukrayna ambargosu ve ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının görüşülmesinin planlanıyor.

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