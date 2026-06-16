G7 zirvesi bu kez Trump gerilimi ile gündemde

Büyük zirve krizlerle başladı...

G7 ortaklarının büyük kısmına son aylarda defalarca hakaret eden ABD Başkanı Donald Trump, eski hırslarını yeniden canlandırdı ve bir dönem saygı duyuyor gibi göründüğü liderlerle yeni tartışmalar başlattı.

TRUMP GERİLİMİ GÜNDEMDE

Trump'ın son dönemdeki öfkesinin temelinde, liderlerin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmayı reddetmesi yer aldı.

Trump'ın hafta sonu Tahran ile bir anlaşma yapıldığını duyurmasının ardından, bu konu zirvede odak noktası haline geldi.

Ancak gerçekte ABD Başkanı'nın G7 ile ilişkileri, ilk dönemindeki gerilim dolu zirvelere kadar uzanan yıllardır süregelen bir eziyete dönüştü.

EN KARMAŞIK İLİŞKİ MACRON İLE

ABD'nin en sadık müttefiklerini temsil eden diğer liderler çoğu zaman Donald Trump'ın bu darbelerini görmezden gelmeye çalıştı ancak bazıları artık karşılık vermeye başladı.

Donald Trump, bu yılki zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u G7 liderleri arasında en uzun süredir tanıyan isim konumunda bulunuyor.

Bu nedenle ilişkileri en karmaşık olanı olarak öne çıkıyor; bir gün karşılıklı bir saygı gösterisi sunulurken, ertesi gün Macron'un evliliğine yönelik bir laf atılabiliyor.

Yıllarca Donald Trump ile başa çıkma yeteneğiyle gurur duyan Macron, son zamanlarda Amerikalı mevkidaşına karşı daha bıkkın bir tavır sergiledi.

KANADA İLE TİCARET VE 'EYALET' GERİLİMİ

Geçen yıl Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında işler, Trump'ın Carney'nin selefi Justin Trudeau ile olan acı ilişkisine kıyasla iyi başladı.

Ancak ticaret konusundaki anlaşmazlıklar ve Carney'nin bu yılın başlarında Davos'ta yaptığı sert konuşma, Donald Trump'ın fikrini değiştirmesine yol açtı.

Trump son zamanlarda, Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma tehdidine atıfta bulunarak lideri 'Vali Carney' olarak çağırmaya başladı.

STARMER ARTIK 'BİR WINSTON CHURCHILL DEĞİL'

Avrupa'da hiçbir lider, Donald Trump ile bağ kurmak için İngiltere Başbakanı Keir Starmer kadar zaman harcamadı.

Geçen yılın büyük bölümünde bu çaba işe yarıyor gibi göründü.

Ancak Starmer'ın Trump'ın İran'la olan savaşını destekleme konusundaki isteksizliği ilişkinin bozulmasına neden oldu ve Donald Trump artık Başbakanı "bir Winston Churchill değil" diyerek küçümsedi.

ALMANYA İLE İLİŞKİLER DE DARBE ALDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Beyaz Saray'a Donald Trump'ın Almanya doğumlu büyükbabasının doğum belgesini getirerek iyi bir ilk izlenim bıraktı.

Ancak Trump'ın Avrupa'daki gözde liderlerinden biri olma statüsü, İran savaşını sorgulaması ve ABD'nin "İran yönetimi tarafından aşağılandığını" söylemesinin ardından darbe aldı.

MELONI BİLE ÖFKEDEN KAÇAMADI

Avrupa'da Donald Trump ile en çok aynı çizgide olan lider olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bile, İran'la savaşa katılmayı reddetmesinin ardından bu yılın başlarında başkanın hayal kırıklığından kaçamadı.

Meloni, daha sonra Donald Trump'ın Papa 14. Leo'ya yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

G7'NİN EN YENİ ÜYESİ TAKAİCHİ

G7'nin en yeni üyesi, şu ana kadar Donald Trump'ın öfkesinden büyük ölçüde kaçmayı başaran tek isim oldu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hayatını kaybeden Başbakan Şinzo Abe ile olan ortak bağlarının da yardımıyla Donald Trump ile yakın bir kişisel ilişki geliştirmeyi görev edindi.

Ancak Trump, Japonya'nın İran savaşına katılmayı reddetmesini eleştirmeye devam etti ve bu yıl Oval Ofis'teki bir toplantı sırasında Pearl Harbor hakkında yapılan zamansız bir şaka Japonya'da hoş karşılanmadı.