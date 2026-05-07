Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Antrenman topla ısınmayla başladı.

Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalışıldı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.