Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR’ı Özer Özden oldu

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de Antalyaspor’u ağırlayacak.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Ayberk Demirbaş da 4. hakem olacak.

VAR HAKEMİ ÖZER ÖZDEN

Galatasaray - Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Özer Özden oturacak.

Mehmet Salih Mazlum da AVAR’da görev yapacak.