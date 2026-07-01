Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle (wild card) katılacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan (CEV) yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin, bu yılın başlarında, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez uzun zamandır beklenen ve çok arzulanan bir kıta kupasına kavuştu." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLMUŞTU

Nisan ayında oynanan CEV Kupası finalinde Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

WILD CARD KAZANAN DİĞER TAKIMLAR

Açıklamada ayrıca, kadınlarda Galatasaray ile birlikte İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, erkeklerde ise İspanya'dan Guaguas Las Palmas, Romanya'dan Dinamo Bükreş ve İtalya'dan Trentino Itas'ın, "wild card" hakkı kazandığını belirtildi.