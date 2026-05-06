Galatasaray Divan Kurulu Eski Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Mali durumdan dolayı kimse aday olmuyor

Galatasaray eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan zor günlerin beklediğini söyledi.

Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derinpas programına konuk olan Hamamcıoğlu, Galatasaray'daki seçim süreci ve kulübün mali durumu hakkında oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hamamcıoğlu, başkanlık seçiminin tek adaylı olmasını kulübün mali durumuna bağladı.

"KULÜBÜN MALİ DURUMUNDAN DOLAYI KİMSE ADAY OLMUYOR"

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun sözleri...

“"Bu defa bir tek başkan adayı olmasının sebepleri geçmişte olanlardan biraz farklı. Ben farklı senaryolar ve varsayımlar üzerinde duruyorum: Birincisi, kulübün mali ve idari durumu o kadar kötü ki hiçbir aday böyle bir işe girmeye cesaret etmiyor; yönetilebilir bir kulüp bulamayacağından endişeleniyor. İkincisi, futbol takımı o kadar iyi gidiyor ki 'dokunmayalım, şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyoruz' deniliyor olabilir. Üçüncüsü de ilgisizlikten olabilir. Ancak şunu ilave etmeden geçemeyeceğim; aslında bu seçimde tek aday yok. Adaylığını resmen ilan etmiş Sayın Dursun Özbek ve ekip arkadaşlarının karşısında, mutsuz olan bir sessiz çoğunluk var."”

"BORCUN YÜZDE 62'SİNİ KARŞILIYORUZ"

“"Bizim yükümlülüklerimiz 510 milyon dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sermayemiz, borcumuzun sadece yüzde 61'ini karşılayabiliyor. Yani bugün 'dükkanı kapatıyoruz' desek, varlıklarımızı satsak borcun sadece yüzde 62'sini karşılayabiliyoruz demektir. Çok ciddi bir finansman sıkıntımız var. Gelir patlaması olduğundan bahsediliyor, doğru; ama bu gelirin maliyetine bakmak lazım. Aynı zamanda gider patlaması da var. Yönetim kar açıkladığını söylüyor ama bu biraz rakamsal bir kar; sportif AŞ'nin kulüpten tahsili mümkün olmayan alacağına yürüttüğü faizden geliyor."”

"DAHA YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDI"

“"Sayın Başkan ve yönetim 'Bankalar Birliği borcunu kapattık' dediler, biz de alkışladık. Ama Bankalar Birliği'ne olan borcumuzdan daha fazlasını ve daha yüksek bir faizle borçlandık. Bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Galatasaray'ın elinde kendine ait gayrimenkulü kalmadı maalesef. Bankalar Birliği borcundan Florya'dan bir avans alarak çıktık. Halbuki ilk senaryo böyle değildi; Sayın Başkan 'Mecidiyeköy'ü satacağım, oradan gelenle kapatacağım' demişti. Şu anda Galatasaray'ın ipotek veya teminat vereceği bir gayrimenkulü bile kalmadı."”

"LİYAKATLI BİR YÖNETİM KURULU BEKLERDİM"

“"Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır. Eğer sportif başarıyı üretmek yerine satın alma yolunu seçmeye devam edersek, bu mali baskı artacaktır. Büyük bir metal yorgunluğuna uğramış olan Sayın Başkan'ın 'benden sonra tufan' demekten vazgeçmesi lazım. Tek başına gireceği bir seçimde, Galatasaray'ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek liyakatte bir yönetim kurulu kurmasını beklerdim."”