Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 14. yılında anma mesajı yayınladı.

Galatasaray Kulübü, Ali Uras'ı unutmadı.

Sarı-kırmızılılar, 1979-1986 yıllarında başkanlık görevini yürüten ve 2012'de hayatını kaybeden Ali Uras'ın vefatının 14. yılında anma mesajı yayınladı.

"RAHMETLE ANIYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Yaptığı hizmetlerle Galatasaray tarihinde iz bırakan eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

