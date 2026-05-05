Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 14. yılında anma mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılılar, 1979-1986 yıllarında başkanlık görevini yürüten ve 2012'de hayatını kaybeden Ali Uras'ın vefatının 14. yılında anma mesajı yayınladı.
"RAHMETLE ANIYORUZ"
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Yaptığı hizmetlerle Galatasaray tarihinde iz bırakan eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
