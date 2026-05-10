Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Galatasaray evinde ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü.

SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 35 maçta kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 28 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı.