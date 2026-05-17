Galatasaray ligin son maçında Kasımpaşa'ya kaybetti

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Özellikle ön alan presiyle Galatasaray’ın geriden oyun kurmasına izin vermeyen lacivert-beyazlı ekip, ilk dakikalarda Diabate ve Cafu ile etkili olmaya çalıştı.

Galatasaray ise ilerleyen dakikalarda topun kontrolünü eline aldı. Leroy Sane ve Noa Lang’ın kanatlardan geliştirdiği ataklarla rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılılar, ilk ciddi fırsatını 5. dakikada Lang ile yakaladı ancak Ali Emre gole izin vermedi.

İLK YARIDA GOLÜ BULAN TARAF KASIMPAŞA

Galatasaray’ın baskısı sürerken 27. dakikada Kasımpaşa hızlı hücumla golü buldu.

Diabate’nin savunma arkasına gönderdiği pasta hareketlenen Adrian Benedyczak, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcu yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Pozisyon kısa süre VAR’da incelense de gol geçerlilik kazandı.

GALATASARAY DİREKTEN DÖNDÜ

Golden sonra Galatasaray beraberlik için yüklenmeye başladı. 38. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Leroy Sane’nin uzak köşeye gönderdiği sert şutta top üst direkten döndü.

İlk yarının son bölümünde baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip aradığı golü bulamadı.

İkinci yarıda da topa daha fazla sahip olan taraf Galatasaray’dı. Ancak Kasımpaşa savunması ve kaleci Ali Emre kritik anlarda hata yapmadı. Ev sahibi ekip ise geçiş hücumlarında tehlike yarattı.

BATUHAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

60. dakikada Kerem’in pasında Benedyczak kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı ancak genç kaleci gole izin vermedi. İki dakika sonra Diabate’nin aşırtma vuruşu üst ağlarda kaldı.

ŞAMPİYON BASKIYI ARTIRDI AMA YETMEDİ

Galatasaray son bölümde tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. 80. dakikada Jakobs’un ortasında Singo’nun kafa vuruşu üst direkten dönerken, dönen topun Ali Emre’ye çarpıp kornere çıkması Kasımpaşa adına gecenin şans anlarından biri oldu.

GÜNAY OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelede sakatlıklar da dikkat çekti. Galatasaray’da ilk yarının sonunda sakatlanan Günay Güvenç oyuna devam edemedi ve ikinci yarıda yerini Batuhan Şen aldı. Nhaga ve Arda Ünyay da yaşadıkları darbeler nedeniyle bir süre tedavi gördü. Kasımpaşa kalecisi Ali Emre de ikinci yarıda birkaç kez sakatlık geçirerek sağlık ekiplerini sahaya çağırdı.

Kalan dakikalarda Galatasaray’ın baskısına rağmen skor değişmedi ve Kasımpaşa sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa bu skorla ligde kalmayı garantiledi.