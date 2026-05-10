Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede 2026?

Galatasaray, müzesine bir kupa daha götürüyor...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda Galatasaray şampiyonluğunu erken ilan etti.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 33. haftası kapsamında oynanan Antalyaspor karşılaşmasından 4-2 galibiyet ile ayrıldı.

Galatasaray toplamda 77 puan toplayarak şampiyon oldu.

26. kupasını müzesine götürmek için geri sayıma geçerken camia kutlama hazırlıklarına odaklandı.

Sarı kırmızılı camia kazanılan zaferi güzel bir etkinlikle taçlandırmak istiyor.

Peki, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Kutlama programına dair ayrıntılar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 2026:

Sarı-kırmızılı yönetim, sosyal medya hesapları üzerinden taraftarları heyecanlandıran ilk şampiyonluk kutlaması paylaşımını yaparak büyük törenin sinyallerini verdi.

Yapılan açıklamada, "Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.

Sarı-kırmızılıların 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü şampiyonluk törenini gerçekleştireceği tahmin ediliyor.