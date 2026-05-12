Galatasaray taraftarı bekliyor: 2026 şampiyonluk kutlama programı ve bilet fiyatları

Trendyol Süper Lig'in düğümü Antalya'da çözüldü.

Antalyaspor deplasmanından zaferle dönen Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı.

Önümüzdeki hafta Kasımpaşa karşısında sezonun son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, şimdi gözler RAMS Park'ta düzenlenecek dev kupa törenine ve kutlama programına çevrildi.

İşte Galatasaray'ın kupa programına dair merak edilen tüm detaylar:

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün haberine göre, şampiyon Galatasaray, çarşamba günü gerçekleştirilecek kupa töreni için RAMS Park zeminine 3 bin kişilik özel bir alan kurmaya hazırlanıyor.

Kulüp, bu özel bölgedeki koltukları 15 bin TL bedelle satışa sunmayı planlıyor. Bu hamle ile sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, sadece bu alandan yaklaşık 45 milyon TL gelir elde etmek.

SAHA İÇİNE GİRENE "SOLO IL GALA" KOLEKSİYONU

Kutlamaları saha içinden ve futbolculara en yakın noktadan takip etme ayrıcalığına sahip olacak taraftarları bir de sürpriz bekliyor. Bu kategoriden bilet satın alan futbolseverler, yıldız oyuncu Victor Osimhen’in özel "SOLO IL GALA"koleksiyonunun da sahibi olacak.

YENİKAPI İPTAL, ROTA DOĞRUDAN STADYUM

Geçtiğimiz sezon düzenlenen ve çeşitli eleştirilere maruz kalan Yenikapı kutlamaları, bu yıl programdan tamamen çıkarıldı. Oyuncuların kutlamalar için takım otobüsüyle doğrudan RAMS Park'a geleceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.