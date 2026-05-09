Galatasaray taraftarı şampiyonluk kutlamasına başladı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan etmek için mücadele verecek.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom", bu maçta kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI

Karşılaşmaya saatler kala ise sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul Beyoğlu'nda toplanmaya başladı.

Maç saati bekleyen taraftarlar, besteler söyleyerek şampiyonluk kutlamalarına şimdiden başladı.

Üst üste 4. şampiyonluğa hazırlanan taraftarların o anları objektiflere böyle yansıdı...