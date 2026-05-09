Galatasaray taraftarı şampiyonluk kutlamasına başladı
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor'u yenerse şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da karşılaşma öncesi Beyoğlu'nda kutlamalara başladı.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan etmek için mücadele verecek.
Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom", bu maçta kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.
TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI
Karşılaşmaya saatler kala ise sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul Beyoğlu'nda toplanmaya başladı.
Maç saati bekleyen taraftarlar, besteler söyleyerek şampiyonluk kutlamalarına şimdiden başladı.
Üst üste 4. şampiyonluğa hazırlanan taraftarların o anları objektiflere böyle yansıdı...
